Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Если вы вдруг не играете в God of War: Ragnarok, без паники — мы подготовили традиционную еженедельную подборку бесплатных игр, которая на этот раз оказалась неожиданно насыщенной высокопрофильными проектами.
В Epic Games Store бесплатно раздают Alba — A Wildlife Adventure: милое, экологически чистое приключение от создателей Monument Valley. Маленькая девочка Альба, приехавшая в гости к дедушке и бабушке, решает провести летние каникулы за спасением местных животных и защитой природы уютного средиземноморского острова. Игроку предстоит помогать зверюшкам, исследовать живописный мир и наслаждаться пейзажами. Идеальная игра для любителей дикой природы и всех, кто соскучился по ощущению длинных каникул. Alba можно забрать в Epic Games Store до 17 ноября.
На еженедельную раздачу Epic Games Store также попала Shadow Tactics: тактическая головоломка о пяти наемниках на службе сегуна в средневековой Японии. Каждая вылазка героев — это тщательно проработанная задачка на скрытность, тайминг и способность продумывать действия нескольких персонажей одновременно, чтобы прокрадываться мимо противников и уничтожать патрули. Shadow Tactics вдохновлена старыми играми серии Commandos и Desperados, так что, если вам нравится одна из этих франшиз, не пропустите: Blades of the Shogun — их полноправная преемница. Игру также можно бесплатно добавить в библиотеку Epic Games Store до 17 ноября.
На бесплатные выходные в Steam вышла Squad — реалистичный военный симулятор, который вырос из модификации Project Reality для Battlefield 2. Squad предлагает масштабные сражения на 100 игроков при поддержке бронетехники, широкие тактические возможности, строительство укреплений и акцент на слаженную командную работу. Любителям правдоподобных, приземленных многопользовательских шутеров, вроде Insurgency или Red Orchestra, стоит попробовать. В Squad можно поиграть бесплатно до 14 ноября.
Кроме того, в Steam стала бесплатной Valley Knights — тактическая RPG о группе рыцарей, пытающихся выжить в мире, где наступила вечная ночь. Игроков ждут сложные пошаговые сражения, разветвленная прокачка персонажей, исследование опасного мира и менеджмент экипировки, без которой выжить во враждебных землях не получится. Valley Knights, к сожалению, заброшена разработчиком, но, если верить отзывам пользователей, даже в незаконченном виде игра может завлечь на несколько вечеров.
Камерный хоррор, вдохновленный творчеством легендарного испанского художника Франсиско Гойи. Главный герой, будучи внуком художника, получает таинственное письмо о наследстве и отправляется в мрачное путешествие по миру, который отражает внутренних демонов Гойи. Impasto вряд ли впечатлит игровым процессом, но, по меркам студенческого проекта, стилизация графики под живопись смотрится отлично.
Трогательная десятиминутная история о жизни и смерти крошечной деревушки в провинциальной префектуре Японии. In The Rural Village of Nagoro посвящена воспоминаниям о детстве, ностальгии и светлой грусти от того, что старые добрые времена уже никогда не вернутся, и родные места никогда не будут такими, какими мы их помним. Игра действительно проходится всего за 10-15 минут, но очаровательный визуальный ряд, музыка и эмоциональная история оставят долгое, приятное послевкусие.