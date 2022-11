Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Если вы вдруг не играете в God of War: Ragnarok, без паники — мы подготовили традиционную еженедельную подборку бесплатных игр, которая на этот раз оказалась неожиданно насыщенной высокопрофильными проектами.

На еженедельную раздачу Epic Games Store также попала Shadow Tactics: тактическая головоломка о пяти наемниках на службе сегуна в средневековой Японии. Каждая вылазка героев — это тщательно проработанная задачка на скрытность, тайминг и способность продумывать действия нескольких персонажей одновременно, чтобы прокрадываться мимо противников и уничтожать патрули. Shadow Tactics вдохновлена старыми играми серии Commandos и Desperados, так что, если вам нравится одна из этих франшиз, не пропустите: Blades of the Shogun — их полноправная преемница. Игру также можно бесплатно добавить в библиотеку Epic Games Store до 17 ноября.

Трогательная десятиминутная история о жизни и смерти крошечной деревушки в провинциальной префектуре Японии. In The Rural Village of Nagoro посвящена воспоминаниям о детстве, ностальгии и светлой грусти от того, что старые добрые времена уже никогда не вернутся, и родные места никогда не будут такими, какими мы их помним. Игра действительно проходится всего за 10-15 минут, но очаровательный визуальный ряд, музыка и эмоциональная история оставят долгое, приятное послевкусие.