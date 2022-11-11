Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Если вы вдруг не играете в God of War: Ragnarok, без паники — мы подготовили традиционную еженедельную подборку бесплатных игр, которая на этот раз оказалась неожиданно насыщенной высокопрофильными проектами.

Фото: Sohun Studio Sohun Studio

Видео дня

В Epic Games Store бесплатно раздают Alba — A Wildlife Adventure: милое, экологически чистое приключение от создателей Monument Valley. Маленькая девочка Альба, приехавшая в гости к дедушке и бабушке, решает провести летние каникулы за спасением местных животных и защитой природы уютного средиземноморского острова. Игроку предстоит помогать зверюшкам, исследовать живописный мир и наслаждаться пейзажами. Идеальная игра для любителей дикой природы и всех, кто соскучился по ощущению длинных каникул. Alba можно забрать в Epic Games Store до 17 ноября.

PID Games

На еженедельную раздачу Epic Games Store также попала Shadow Tactics: тактическая головоломка о пяти наемниках на службе сегуна в средневековой Японии. Каждая вылазка героев — это тщательно проработанная задачка на скрытность, тайминг и способность продумывать действия нескольких персонажей одновременно, чтобы прокрадываться мимо противников и уничтожать патрули. Shadow Tactics вдохновлена старыми играми серии Commandos и Desperados, так что, если вам нравится одна из этих франшиз, не пропустите: Blades of the Shogun — их полноправная преемница. Игру также можно бесплатно добавить в библиотеку Epic Games Store до 17 ноября.

Daedalic Entertainment

На бесплатные выходные в Steam вышла Squad — реалистичный военный симулятор, который вырос из модификации Project Reality для Battlefield 2. Squad предлагает масштабные сражения на 100 игроков при поддержке бронетехники, широкие тактические возможности, строительство укреплений и акцент на слаженную командную работу. Любителям правдоподобных, приземленных многопользовательских шутеров, вроде Insurgency или Red Orchestra, стоит попробовать. В Squad можно поиграть бесплатно до 14 ноября.

Offworld Industries

Кроме того, в Steam стала бесплатной Valley Knights — тактическая RPG о группе рыцарей, пытающихся выжить в мире, где наступила вечная ночь. Игроков ждут сложные пошаговые сражения, разветвленная прокачка персонажей, исследование опасного мира и менеджмент экипировки, без которой выжить во враждебных землях не получится. Valley Knights, к сожалению, заброшена разработчиком, но, если верить отзывам пользователей, даже в незаконченном виде игра может завлечь на несколько вечеров.

Long Road Games

Камерный хоррор, вдохновленный творчеством легендарного испанского художника Франсиско Гойи. Главный герой, будучи внуком художника, получает таинственное письмо о наследстве и отправляется в мрачное путешествие по миру, который отражает внутренних демонов Гойи. Impasto вряд ли впечатлит игровым процессом, но, по меркам студенческого проекта, стилизация графики под живопись смотрится отлично.

Impasto Team

Трогательная десятиминутная история о жизни и смерти крошечной деревушки в провинциальной префектуре Японии. In The Rural Village of Nagoro посвящена воспоминаниям о детстве, ностальгии и светлой грусти от того, что старые добрые времена уже никогда не вернутся, и родные места никогда не будут такими, какими мы их помним. Игра действительно проходится всего за 10-15 минут, но очаровательный визуальный ряд, музыка и эмоциональная история оставят долгое, приятное послевкусие.