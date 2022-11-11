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35 минут назад

В сеть утекли первые скриншоты из игры The Sims 5 с видами города

Газета.Ru

В сеть утекли первые кадры тестовой версии игры The Sims 5. Скриншоты были опубликованы пользователем MeowDayThe13th на форуме Reddit.

В интернет утекли первые скриншоты из игры The Sims 5
Фото: Телеграм-канал «VGTimes»Телеграм-канал «VGTimes»

Судя по качеству изображений, они были сделаны путем фотографирования экрана. На кадрах можно увидеть несколько квартир с готовым интерьером, а также меню покупок мебели. Кроме того, на двух скриншотах можно заметить город — он стоит на берегу какого-то водоема, а по улицам ездят машины. Симы, то есть персонажи игры, которыми может управлять пользователь, на изображениях отсутствуют.

Пока что игра The Sims 5 проходит под кодовым идентификатором Project Rene и не имеет официального названия. Создатели проекта назвали новую часть «The Sims следующего поколения», пообещав больше настроек игрового процесса. Производство Project Rene находится на очень ранней стадии, поэтому в студии не стали уточнять точную дату выхода, лишь указав на то, что релиз произойдет «через несколько лет».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как создатели Sims 5 публично извинились за ошибку на презентации.

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