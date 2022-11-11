В интернет утекли первые скриншоты из игры The Sims 5

В сеть утекли первые кадры тестовой версии игры The Sims 5. Скриншоты были опубликованы пользователем MeowDayThe13th на форуме Reddit.

Фото: Телеграм-канал «VGTimes» Телеграм-канал «VGTimes»

Судя по качеству изображений, они были сделаны путем фотографирования экрана. На кадрах можно увидеть несколько квартир с готовым интерьером, а также меню покупок мебели. Кроме того, на двух скриншотах можно заметить город — он стоит на берегу какого-то водоема, а по улицам ездят машины. Симы, то есть персонажи игры, которыми может управлять пользователь, на изображениях отсутствуют.

Пока что игра The Sims 5 проходит под кодовым идентификатором Project Rene и не имеет официального названия. Создатели проекта назвали новую часть «The Sims следующего поколения», пообещав больше настроек игрового процесса. Производство Project Rene находится на очень ранней стадии, поэтому в студии не стали уточнять точную дату выхода, лишь указав на то, что релиз произойдет «через несколько лет».