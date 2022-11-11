«Это больше похоже на DLC». Bгроки недовольны God of War Ragnarok

God of War Ragnarok вышла несколько дней назад. От прессы игра получила высокие оценки, а некоторые СМИ назвали проект лучшим на PlayStation. На Metacritic появились и оценки пользователей.

У версии игры для PS5 набралось 8,3 балла из 10, а версию для PS4 оценили куда хуже — у неё всего 7,4 балла из 10. Для сравнения: у оригинальной God of War 2018 года на Metacritic 9,1 балла из 10.

Те, кто играл на PS4, в основном жалуются на производительность. Авторов экшена из Sony Santa Monica сравнивают с Ubisoft. Геймеры говорят о различных багах, проблемах с текстурами и прочем. Разработчиков даже обвиняют в том, что они умышленно сделали версию для PS4 плохой, чтобы игроки переходили на PS5.

Версия для PS4 оставляет желать лучшего. Баги, проблемы с текстурами, оптимизация. Santa Monica похож

Играть на PS4 просто невозможно.

Что касается самой игры, то больше всего геймеры критикуют то, что God of War Ragnarok — практически полная копия God of War 2018 года. Под критику попали головоломки, скучные, повторяющиеся противники и другие элементы. Само собой, хвалебных отзывов больше, но есть и отрицательные.

Очень красивая игра с визуальной стороны, но в ней не хватает инноваций, я ожидал новую карту с новыми локациями, но мне дали ту же карту. Пресса сильно преувеличила важность этой игры. Это действительно больше п

Это хороший кинематографический опыт, но не отличная видеоигра. В этом вся суть.

Это хорошее DLC, но не более. Нам нужна новая, отличная игра про Кратоса.