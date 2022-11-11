В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
53 минуты назад

«Это больше похоже на DLC». Некоторые игроки недовольны God of War Ragnarok

Чемпионат.com

God of War Ragnarok вышла несколько дней назад. От прессы игра получила высокие оценки, а некоторые СМИ назвали проект лучшим на PlayStation. На Metacritic появились и оценки пользователей.

«Это больше похоже на DLC». Bгроки недовольны God of War Ragnarok
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У версии игры для PS5 набралось 8,3 балла из 10, а версию для PS4 оценили куда хуже — у неё всего 7,4 балла из 10. Для сравнения: у оригинальной God of War 2018 года на Metacritic 9,1 балла из 10.

Те, кто играл на PS4, в основном жалуются на производительность. Авторов экшена из Sony Santa Monica сравнивают с Ubisoft. Геймеры говорят о различных багах, проблемах с текстурами и прочем. Разработчиков даже обвиняют в том, что они умышленно сделали версию для PS4 плохой, чтобы игроки переходили на PS5.

Версия для PS4 оставляет желать лучшего. Баги, проблемы с текстурами, оптимизация. Santa Monica похож

Играть на PS4 просто невозможно.

Что касается самой игры, то больше всего геймеры критикуют то, что God of War Ragnarok — практически полная копия God of War 2018 года. Под критику попали головоломки, скучные, повторяющиеся противники и другие элементы. Само собой, хвалебных отзывов больше, но есть и отрицательные.

Очень красивая игра с визуальной стороны, но в ней не хватает инноваций, я ожидал новую карту с новыми локациями, но мне дали ту же карту. Пресса сильно преувеличила важность этой игры. Это действительно больше п

Это хороший кинематографический опыт, но не отличная видеоигра. В этом вся суть.

Это хорошее DLC, но не более. Нам нужна новая, отличная игра про Кратоса.

Игра доступна на PS4 и PS5.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители