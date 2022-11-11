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1 час назад

Культовой Skyrim исполнилось 11 лет

Сегодня 11 ноября 2022 года — ровно 11 лет назад, 11 ноября 2011 года вышла The Elder Scrolls V: Skyrim. На сегодняшний день ролевая игра от Bethesda считается культовой. Сложно найти того, кто не играл в «Скайрим».

Культовой Skyrim исполнилось 11 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Skyrim — пятая часть во франшизе The Elder Scrolls. Действие игры разворачивается в вымышленной провинции на материке Тамриэль. История развивается через двести лет после событий The Elder Scrolls IV: Oblivion. Игрокам предстоит взять на себя роль избранного по имени Довакин, который должен спасти мир и убить древнего дракона Алдуина.

Перед геймерами расстилается огромный открытый мир, который таит в себе множество опасностей. В Skyrim можно быть воином, магом, лучником, вором, да и вообще кем угодно. Тайтл поощряет исследования и желание найти что-то новое.

«Скайрим» также ассоциируется с различными мемами. Чего только стоит глава Bethesda Тодд Говард, который просит купить RPG. Вы наверняка много раз видели подобные работы.

В «Скайрим» можно поиграть на всех платформах, кроме мобильных устройств. В 2021 году игра получила юбилейное издание с большим количеством контента.

Игры,Тодд Говард,
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