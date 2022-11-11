В Госдуме предложили запретить пропагандирующие жестокость видеоигры

Речь также идёт о компьютерных материалах, содержащих пропаганду порнографии и ненормативную лексику.
Они могут попасть под ограничение, благодаря поправке к законопроекту о популяризации ЛГБТ, которую разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, а также о способах совершения суицида.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за неё.