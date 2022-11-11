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1 час назад

В Госдуме предложили запретить пропагандирующие жестокость видеоигры

Говорит Москваиещё 7

Речь также идёт о компьютерных материалах, содержащих пропаганду порнографии и ненормативную лексику.

В Госдуме предложили запретить пропагандирующие жестокость видеоигры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они могут попасть под ограничение, благодаря поправке к законопроекту о популяризации ЛГБТ, которую разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, а также о способах совершения суицида.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за неё.

Игры,Яна Лантратова,Госдума,
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