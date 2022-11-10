Новый геймплей Hogwarts Legacy покажут уже завтра

Avalanche Software сообщила, что новый показ Hogwarts Legacy, ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера», состоится уже 11 ноября в 21:00 по московскому времени. Авторы не сообщили о продолжительности ролика, однако заявили, что он «представит новый взгляд на игру».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

11 ноября мы представим новый взгляд на Hogwarts Legacy в очередном геймплейном ролике.

Полноценный показ «Хогвартса. Наследие» состоялся в середине марта. Разработчики показали целых 15 минут геймплея и объяснили, по каким правилам будет работать волшебный мир в игре. Ролик набрал внушительные 10 млн просмотров, а фанаты уже называют Hogwarts Legacy игрой мечты во вселенной «Гарри Поттера».