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1 час назад

Реран Ху Тао. Стали известны баннеры в обновлениях 3.3–3.6 для Genshin Impact

Cq.ru

Авторитетный инсайдер из Китая Uncle Lu вновь поделился информацией о том, какие герои войдут в баннеры в ближайших обновлениях Genshin Impact. Благодаря слухам и произошедшей утечке стало практически точно известно, кого стоит ждать в патче 3.3.

Стали известны баннеры в обновлениях 3.3–3.6 для Genshin Impact
Фото: Cq.ruCq.ru

Баннеры в обновлении 3.3:

Первый баннер:

Скарамучча/Странник 5*;

Фарузан 4*;

Аратаки Итто 5*, реран.

Первый баннер:

Камисато Аято 5*, реран;

Сегун Райден 5*, реран;

Баннер в обновлении 3.4:

Аль-Хайтам 5*;

Яо Яо 4*; Ху Тао 5*, реран.

Баннер в обновлении 3.5:

Дехья 5*; Мика 4*.

Баннер в обновления 3.6:

Бай Чжу 5*.

Напомним, что обновление 3.3 должно выйти уже 7 декабря. Более подробно про все ближайшие патчи можно прочитать по этой ссылке. Заглавное фото: anime-pictures.net

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