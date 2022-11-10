Стали известны баннеры в обновлениях 3.3–3.6 для Genshin Impact

Авторитетный инсайдер из Китая Uncle Lu вновь поделился информацией о том, какие герои войдут в баннеры в ближайших обновлениях Genshin Impact. Благодаря слухам и произошедшей утечке стало практически точно известно, кого стоит ждать в патче 3.3.

Баннеры в обновлении 3.3:

Первый баннер:

Первый баннер:

Баннер в обновлении 3.4:

Баннер в обновлении 3.5:

Баннер в обновления 3.6:

Напомним, что обновление 3.3 должно выйти уже 7 декабря. Более подробно про все ближайшие патчи можно прочитать по этой ссылке. Заглавное фото: anime-pictures.net