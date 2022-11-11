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54 минуты назад

Утекли первые скриншоты The Sims 5

Чемпионат.com

Недавно альфа-версию The Sims 5 (с кодовым названием Project Rene) удалось взломать прямо во время тестирования. Спустя неделю в Сети наконец появились первые скриншоты проекта в плохом качестве — пока неясно, кто именно слил изображения: хакеры или тестировщики.

Утекли первые скриншоты The Sims 5
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

На изображениях можно мельком оценить графику, элементы интерфейса и общую стилистику будущего симулятора жизни. В целом, он напоминает The Sims 4 с небольшими улучшениями, однако стоит понимать, что это не релизная версия проекта. До поступления в продажу она наверняка сильно изменится.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Источники также поделились первыми впечатлениями от The Sims 5. Большая часть тестировщиков буквально в восторге от проекта и с нетерпением ждёт выхода игры. Что касается даты релиза, то она пока неизвестна. Project Rene разрабатывается для ПК, консолей и мобильных устройств.

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