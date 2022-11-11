Утекли первые скриншоты The Sims 5

Недавно альфа-версию The Sims 5 (с кодовым названием Project Rene) удалось взломать прямо во время тестирования. Спустя неделю в Сети наконец появились первые скриншоты проекта в плохом качестве — пока неясно, кто именно слил изображения: хакеры или тестировщики.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

На изображениях можно мельком оценить графику, элементы интерфейса и общую стилистику будущего симулятора жизни. В целом, он напоминает The Sims 4 с небольшими улучшениями, однако стоит понимать, что это не релизная версия проекта. До поступления в продажу она наверняка сильно изменится.

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком