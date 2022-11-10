Lego отвергает концепты сетов по мотивам The Legend of Zelda

По меньшей мере восемь Lego-наборов, основанных на культовой серии The Legend of Zelda, были немедленно отклонены. Концепты сетов, получившие достаточное количество голосов на портале Lego Ideas, как оказалось, невозможно перевести на стадию рассмотрения. Они отклоняются из-за «конфликта лицензий».

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При попытке представить идею, основанную на The Legend of Zelda, платформа заявляет, что команда уже оценила интеллектуальную собственность и «решила, что мы не можем разрешить подачу заявок» на её основе из-за «лицензионного конфликта».

В качестве возможной причины называют уже заключённое с Nintendo соглашение. Однако в случае с линейкой Lego Super Mario текст отказа ссылается на «текущее частичное совпадение». А в данном случае скорее похоже на то, что лицензию на набор The Legend of Zelda получила другая компания, выпускающая игрушечные наборы.