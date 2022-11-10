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28 минут назад

Lego отвергает концепты сетов по мотивам The Legend of Zelda

Игромания.ру

По меньшей мере восемь Lego-наборов, основанных на культовой серии The Legend of Zelda, были немедленно отклонены. Концепты сетов, получившие достаточное количество голосов на портале Lego Ideas, как оказалось, невозможно перевести на стадию рассмотрения. Они отклоняются из-за «конфликта лицензий».

Lego отвергает концепты сетов по мотивам The Legend of Zelda
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При попытке представить идею, основанную на The Legend of Zelda, платформа заявляет, что команда уже оценила интеллектуальную собственность и «решила, что мы не можем разрешить подачу заявок» на её основе из-за «лицензионного конфликта».

В качестве возможной причины называют уже заключённое с Nintendo соглашение. Однако в случае с линейкой Lego Super Mario текст отказа ссылается на «текущее частичное совпадение». А в данном случае скорее похоже на то, что лицензию на набор The Legend of Zelda получила другая компания, выпускающая игрушечные наборы.

В частности, в Lego Ideas из-за «лицензионных конфликтов» в настоящее время запрещены наборы по мотивам Pokémon. Лицензия на них принадлежит Mega Construx, и Lego Group не может производить наборы на основе этой серии.

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