Наши идут за титулом! Россияне готовы разрывать чемпионат мира по Counter-Strike

Из восьми участников финальной стадии — четыре русскоязычных коллектива.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

С 10 по 13 ноября в Бразилии пройдёт главный турнир по командному шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Перед началом плей-офф в битве за титул сильнейшего коллектива планеты осталось лишь восемь участников — и нам будет за кого поболеть.

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Чемпионат мира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 уже успел принести фанатам CS:GO и киберспорта в целом много сюрпризов. Так, за пределами призовой восьмёрки остались главные фавориты в лице Vitality, Liquid и G2. Действующие чемпионы FaZe Clan и вовсе вылетели, не выиграв ни одного матча!

Однако для русскоязычных болельщиков всё складывается максимально удачно. У нас сразу четыре претендента на победу, 14 российских игроков в плей-офф мэйджора — такого в истории Counter-Strike ещё не было.

Более того: сетка сложилась настолько удачным образом, что наши команды разведены по разным четвертьфиналам. Кто-то уже просчитывает вероятность СНГ-полуфинала (и, надо сказать, она не так мала), мы же ещё раз вспомним подвиги парней и рассмотрим претензии каждого коллектива на титул.

Cloud9 — команда-камбэк

Экс-состав Gambit Esports, который на фоне мировых событий вынужденно перебрался в американский клуб Cloud9, играет, будто по сценарию сказки — но даже так череда событий с участием команды Владислава nafany Горшкова кажется слишком невероятной.

Результаты нашей пятёрки в минувшем сезоне были далеки от прежних вершин. На этом фоне всё чаще звучали разговоры, что команда оказалась в зоне комфорта и потеряла столь нужный ритм. Казалось, состав ждёт закономерный финал: два провальных матча на старте и последний шанс против хозяев турнира.

Бразильская публика поддерживала легендарного Габриэля FalleN Толедо и его Imperial Esports, как никто и никогда в киберспорте. Казалось, футбольная атмосфера должна уничтожить C9: нашу молодёжь до сих пор называют «онлайнерами» за плохие выступления на турнирах со зрителями.

Но вышло строго наоборот — Нафаня и компания смогли зарядиться энергией трибун и заставили их замолкнуть. Команда получила невероятный импульс и больше не проиграла ни одной карты на мэйджоре, вытаскивая невероятные раунды и возвращаясь в играх, которые многие уже считали безнадёжными.

Потрясающие хайлайты от Ax1Le и Shiro, хладнокровие (чего парням не всегда хватало) и уверенная командная игра: если такая Cloud9 заберёт из Рио титул, удивляться не стоит. Впрочем, для начала нужно пройти неуступчивую MOUZ.

Virtus.pro — через тернии

«Мишки» также приезжали в Бразилию не в лучшем расположении духа. Главный российский клуб с весны мучают санкциями и отстранениями, и даже трюк со сменой владельца не помог вернуть название и форму на главный турнир года — VP выступают под нейтральным тегом Outsiders в чёрной форме без спонсоров.

Кроме того, талантливый снайпер из Латвии YEKINDAR принял решение продолжить карьеру в США, а заодно в инактив ушёл buster — на замену пришли молодые российские таланты Давид n0rb3r7 Даниэлян и Пётр fame Болышев из K23. Многие считали это ослаблением, и первые турниры это доказали.

Сложно сказать, как на фоне всего происходящего в клубе (мы не упомянули и трети) опытному Джами Jame Али и его партнёрам удаётся сосредоточиться на игре. Но в Рио команда сверкает — такого с «медведями» не было давно.

Наверное, место в топ-8 уже можно считать достижением, да и за титул побороться будет крайне трудно. Но первый шаг к трофею сделать можно, тем паче в 1/4 финала наши парни встретятся с Fnatic.

Вероятно, это лучший вариант, команды уже встречались на этапе «претендентов» неделю назад. Тогда уверенно победили Outsiders — 2:0. А тут ещё и публика их обожает!

NAVI — главный фаворит

«Рождённые побеждать» остались единственным очевидным претендентом на победу из топа мирового рейтинга. Хотя шанс догнать в аэропорту FaZe Clan у коллектива был: два поражения в трёх стартовых матчах поставили состав украинского клуба под угрозу вылета с чемпионата.

Однако в решающих матчах команда Дениса electronic Шарипова смогла собраться и показать… даже не максимум, а просто необходимый уровень, который не оставил ни шанса Bad News Eagles и BIG.

К концу этапа «легенд» очертания привычно-грозных NAVI становились всё чётче. Как следует размялся мессия от мира Counter-Strike Александр s1mple Костылев, реализовывались задумки Блейда, никто не «проседал» по статистике или игре.

Правда, главному фавориту плей-офф Rio Major 2022 достался самый сложный соперник. Трудно даже представить, что будет творить на Олимпийской арене в Рио многотысячная бразильская торсида во время матчей FURIA — в этом плане NAVI не позавидуешь.

Team Spirit — тёмная лошадка

Когда «драконы» отобрались сразу во второй этап чемпионата мира, некоторые эксперты заранее отнесли их к аутсайдерам. Мол, даже многие «претенденты» намного сильнее команды Леонида chopper Вишнякова, а потому путь последней в Бразилии закончится довольно быстро.

Отнюдь, Team Spirit смогла оправиться после потери звездного снайпера Дегстера и цеплялась за каждую возможность пробиться в плей-офф. Даже в проигранных матчах с FURIA и Outsiders российская команда смотрелась очень хорошо.

Никак нельзя сказать, что «драконы» оказались в топ-8 незаслуженно, хоть и увернулись от матчей с грандами мирового Counter-Strike. Но теперь коллектив оказался в очень серьёзной компании, где каждый соперник намного сильнее тех же Sprout.

Датская Heroic будет однозначным фаворитом противостояния, но кто знает — может, после яркой победы над Team Liquid наша команда найдёт силы на ещё одну сенсацию? Впрочем, и без того Кэдиану и Ко просто не будет.

Расписание и трансляция

Расписание матчей плей-офф IEM Rio Major 2022 по CS:GO:

10 ноября, 20:00. Fnatic (Европа) — Outsiders/Virtus.pro (Россия);

10 ноября, 23:30. Cloud9 (Россия) — MOUZ (Европа);

11 ноября, 20:00. Heroic (Дания) — Team Spirit (Россия);

11 ноября, 23:30. Natus Vincere (Украина) — FURIA Esports (Бразилия);

12 ноября, 20:00. Полуфинал А;

12 ноября, 23:30. Полуфинал В;

13 ноября, 19:00. Шоу-матч, сборная Бразилии — сборная Швеции;

13 ноября, 21:00. Гранд-финал.

Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала матчей указано по московскому времени.

Где смотреть турнир Rio Major 2022 по CS:GO