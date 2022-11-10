Terraria получит очередное финальное обновление

Разработчики из студии Re-Logic анонсировали крупное обновление для Terraria под версией 1.4.5. Оно выйдет в 2023 году — команда займётся его разработкой сразу после того, как исправит все ошибки в текущей версии игры.

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Деталей будущего обновления пока немного: известно, что его частью станет коллаборация с рогаликом Dead Cells. В пресс-релизе авторы также намекнули на появление кроссплатформенности — судя по всему, они работают над тем, чтобы пользователи на смартфонах, консолях и ПК могли играть друг с другом. Однако пока разработчики ничего пообещать не могут.