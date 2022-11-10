Отличные игры для телефона без рекламы

Пожалуй, все давно привыкли, что «бесплатные» мобильные игры, на самом деле, вовсе не такие уж и бесплатные. Они на каждом шагу пытаются залезть к игроку в кошелек, беспрестанно бомбардируют его всплывающей рекламой и навязчивыми предложениями потратить деньги… Но так делают далеко не все разработчики. Есть и те, кто выпускает хорошие игры, не прибегая к надоедливым трюкам. И в этом тексте мы собрали шесть таких проектов.

Фото: Dan Vogt Dan Vogt

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Pokemon UNITE — это MOBA по мотивам франшизы «Покемон», где всеми любимые карманные монстры бьются на аренах в формате 5v5. Список персонажей состоит из покемонов разных поколений, и каждый обладает своими способностями: любой, кто хоть раз играл в League of Legends или Dota, быстро освоится. В Pokemon UNITE периодически проглядывают аспекты pay-to-win, но, на самом деле, ничто не мешает вам играть, не вкладывая реальные деньги.

The Pokemon Company

Rocket League не имеет полноценного мобильного порта, который полностью переносил бы механики оригинала, так что Sideswipe — это самый близкий аналог. Она сохраняет ключевые элементы компьютерной Rocket League, но переносит матчи в двухмерный фанат: несмотря на то, что камера смотрит на поле сбоку, цель остается прежней — завладеть мячом и забить гол. Игра не только не надоедает рекламой, но и не предлагает никаких микротранзакций.

Psyonix Studios

Orna — необычная многопользовательская RPG, которая работает примерно как Pokemon GO. Если там вы собирали покемонов, выходя на реальные прогулки, то здесь игра строит фэнтезийный мир на основе GPS-данных и наполняет его противниками. Игрок сражается, повышает свой уровень, открывает новое снаряжение и получает классы. Прокачиваться можно как в одиночку, так и совместно с товарищами, причем глубина игрового процесса впечатляет: кроме битв против боссов, зачистки подземелий и всяческих событий, Orna также предлагает возможность строить здания и крафтить предметы.

Northern Forge

Процедурно-генерируемое текстовое приключение, где игроку предстоит взять на себя роль ИИ космического корабля, перевозящего спящих колонистов в поисках нового дома. Во время путешествия придется совершать немало непростых решений, следить за состоянием людей и корабля, а также внимательно исследовать неизвестные планеты. Seedship совершенно бесплатна, но, к сожалению, не переведена на русский язык — читать придется строго на английском.

John Ayliff

Pocket Planes — простой, но занятный экономический симулятор, посвященный менеджменту авиалиний. Игроку предстоит расширять свой парк самолетов, перевозить пассажиры и грузы, покупать аэропорты в разных городах мира и следить за благополучием компании. Любителям коллекционировать достижения и открываемые предметы также понравится возможность настраивать расцветки самолетов и формы пилотов.

NimbleBit LLC

В DATA WING игрок возьмет на себя роль маленького космического корабля, которому нужно как можно скорее доставить информацию на материнскую базу. Игровой процесс предельно прост, но визуальный дизайн, музыка и интересная история не дают заскучать. К тому же, несмотря на элементарные механики, управлять кораблем не так легко, как может показаться.