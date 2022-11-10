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1 час назад

Лучшие бесплатные игры без рекламы на Android

Мария Иванова

Пожалуй, все давно привыкли, что «бесплатные» мобильные игры, на самом деле, вовсе не такие уж и бесплатные. Они на каждом шагу пытаются залезть к игроку в кошелек, беспрестанно бомбардируют его всплывающей рекламой и навязчивыми предложениями потратить деньги… Но так делают далеко не все разработчики. Есть и те, кто выпускает хорошие игры, не прибегая к надоедливым трюкам. И в этом тексте мы собрали шесть таких проектов.

Отличные игры для телефона без рекламы
Фото: Dan VogtDan Vogt

Pokemon UNITE

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Pokemon UNITE — это MOBA по мотивам франшизы «Покемон», где всеми любимые карманные монстры бьются на аренах в формате 5v5. Список персонажей состоит из покемонов разных поколений, и каждый обладает своими способностями: любой, кто хоть раз играл в League of Legends или Dota, быстро освоится. В Pokemon UNITE периодически проглядывают аспекты pay-to-win, но, на самом деле, ничто не мешает вам играть, не вкладывая реальные деньги.

The Pokemon Company

Rocket League Sideswipe

Rocket League не имеет полноценного мобильного порта, который полностью переносил бы механики оригинала, так что Sideswipe — это самый близкий аналог. Она сохраняет ключевые элементы компьютерной Rocket League, но переносит матчи в двухмерный фанат: несмотря на то, что камера смотрит на поле сбоку, цель остается прежней — завладеть мячом и забить гол. Игра не только не надоедает рекламой, но и не предлагает никаких микротранзакций.

Psyonix Studios

Orna

Orna — необычная многопользовательская RPG, которая работает примерно как Pokemon GO. Если там вы собирали покемонов, выходя на реальные прогулки, то здесь игра строит фэнтезийный мир на основе GPS-данных и наполняет его противниками. Игрок сражается, повышает свой уровень, открывает новое снаряжение и получает классы. Прокачиваться можно как в одиночку, так и совместно с товарищами, причем глубина игрового процесса впечатляет: кроме битв против боссов, зачистки подземелий и всяческих событий, Orna также предлагает возможность строить здания и крафтить предметы.

Northern Forge

Seedship

Процедурно-генерируемое текстовое приключение, где игроку предстоит взять на себя роль ИИ космического корабля, перевозящего спящих колонистов в поисках нового дома. Во время путешествия придется совершать немало непростых решений, следить за состоянием людей и корабля, а также внимательно исследовать неизвестные планеты. Seedship совершенно бесплатна, но, к сожалению, не переведена на русский язык — читать придется строго на английском.

John Ayliff

Pocket Planes

Pocket Planes — простой, но занятный экономический симулятор, посвященный менеджменту авиалиний. Игроку предстоит расширять свой парк самолетов, перевозить пассажиры и грузы, покупать аэропорты в разных городах мира и следить за благополучием компании. Любителям коллекционировать достижения и открываемые предметы также понравится возможность настраивать расцветки самолетов и формы пилотов.

NimbleBit LLC

DATA WING

В DATA WING игрок возьмет на себя роль маленького космического корабля, которому нужно как можно скорее доставить информацию на материнскую базу. Игровой процесс предельно прост, но визуальный дизайн, музыка и интересная история не дают заскучать. К тому же, несмотря на элементарные механики, управлять кораблем не так легко, как может показаться.

Dan Vogt
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