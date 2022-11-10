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23 минуты назад

Стратегия Humankind получила дополнение с фокусом на дипломатию и шпионаж

Игромания.ру

Создатели стратегии Humankind выпустили крупное дополнение Together We Rule, которое понравится тем, кто предпочитает добиваться своих целей путём дипломатии и шпионажа.

Стратегия Humankind получила дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Расширение добавляет в игру Всеобщий конгресс, где разрешаются международные конфликты и принимаются глобальные доктрины, а у каждой страны есть возможность повлиять на ситуацию. Впрочем, всё зависит от наличия у неё компромата, нового ресурса в стратегии.

Кроме того, теперь можно строить новые кварталы — посольства, а также отряды — агентов. Причём последние бывают трёх видов: дипломаты, шпионы и спецагенты. Также разработчики добавили 6 новых культур с особенностью «Дипломатичность», 7 независимых народов, ещё 15 сюжетных событий и 6 чудес света.

На данный момент у расширения в основном положительные отзывы в Steam.

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