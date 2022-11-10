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1 час назад

Heroes of Might and Magic 3 превратят в настольную игру

Игромания.ру

Польская студия Archon, на счету которой настольные игры по Masters of the Universe и Wolfenstein 3D, представила свой следующий проект — официально лицензированную Heroes of Might and Magic 3: The Board Game.

Heroes of Might and Magic 3 превратят в настольную игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Kickstarter-кампания будет запущена 15 ноября, а пока к просмотру доступен трейлер игры. Согласно текущим планам студии, игра может поступить в продажу в декабре 2023 года.

Настолка рассчитана на 1-4 игроков, а сессии занимают около двух часов.

В игре представлены разные фракции Heroes of Might and Magic 3 (ещё больше в дополнительных расширениях) и меняющаяся карта. Игроки смогут повышать уровень своего героя, набирать существ в армию, заниматься исследованием и собирать артефакты с сокровищами.

На кампанию планируют собрать 50 тыс евро. Базовый взнос стоимостью в 75 евро предлагает основную игру, общие дополнительные цели и эксклюзивное расширение. Уровень Azure стоимостью в 119 евро дополнительно включает несколько миниатюр и некоторые цели. Уровень Grail за 169 евро идёт вместе с расширением Battlefield и дополнениями для фракций Fortress и Rampart.

Также есть уровень Collector за 199 евро с дополнительными постерами ограниченного тиража и артбуком.

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