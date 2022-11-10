Утечка: первый геймплей карточного режима Genshin Impact

На Reddit опубликовали первый геймплейный ролик карточного режима Genshin Impact, который должен появиться в обновлении 3.3. Похоже, что запись была сделана во время закрытого бета-тестирования.

Видео демонстрирует игровой процесс, в котором нужно составлять колоды из тридцати карт в каждой — по 3 персонажа и 27 артефактов и заклинаний. В начале каждого хода игроки выбирают для атак одного из героев, делая остальных неактивными. Между раундами игроки бросают кости и получают различные бонусы.Релиз обновления 3.3 ожидается 7 декабря 2022 года.