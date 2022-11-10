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7 минут назад

Утечка: первый геймплей карточного режима Genshin Impact

Игромания.ру

На Reddit опубликовали первый геймплейный ролик карточного режима Genshin Impact, который должен появиться в обновлении 3.3. Похоже, что запись была сделана во время закрытого бета-тестирования.

Утечка: первый геймплей карточного режима Genshin Impact
Фото: igromania.ruigromania.ru

Видео демонстрирует игровой процесс, в котором нужно составлять колоды из тридцати карт в каждой — по 3 персонажа и 27 артефактов и заклинаний. В начале каждого хода игроки выбирают для атак одного из героев, делая остальных неактивными. Между раундами игроки бросают кости и получают различные бонусы.Релиз обновления 3.3 ожидается 7 декабря 2022 года.

Согласно свежим слухам, в первом баннере грядущего апдейта появятся Странник (Скарамучча), Фарузан и Итто, а во втором — Райдэн и Аято.

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