Новый сюжетный трейлер Atomic Heart раскрыл историю мира игры

Портал IGN опубликовал видео, посвященное истории мира и основным персонажам грядущего российского шутера Atomic Heart от студии Mundfish.
Действие экшена развернется в 1955 году в альтернативном СССР на фоне восстания роботов против человечества. Причиной этому стало открытие, совершенное профессором Дмитрием Сеченовым в 1936 году, представляющее собой небольшой электронакопитель. Впоследствии другие изобретения Сеченова привели к тому, что СССР вступил в эру технологического процветания, а роботы стали помогать людям на производстве и в других сферах жизни. Однако в критический для страны момент андроиды вышли из-под контроля, устроив кровавую резню.
Устранять последствия восстания машин будет протагонист игры — майор Сергей Нечаев, который должен найти причину сбоя в системе и первопричину происходящего.
Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Стандартная версия по предзаказу обойдется покупателю из России в 2499 руб.