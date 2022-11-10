Новый сюжетный трейлер Atomic Heart раскрыл историю мира игры

Действие экшена развернется в 1955 году в альтернативном СССР на фоне восстания роботов против человечества. Причиной этому стало открытие, совершенное профессором Дмитрием Сеченовым в 1936 году, представляющее собой небольшой электронакопитель. Впоследствии другие изобретения Сеченова привели к тому, что СССР вступил в эру технологического процветания, а роботы стали помогать людям на производстве и в других сферах жизни. Однако в критический для страны момент андроиды вышли из-под контроля, устроив кровавую резню.