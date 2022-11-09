Фанаты раскритиковали EA Sports и adidas, проигнорировавших мяч ЧМ-2018 в России

Официальные аккаунты EA Sports и adidas опубликовали в своих соцсетях подборку из футбольных мячей последних чемпионатов мира, которые присутствуют в режиме World Cup к игре FIFA 23. При этом компании не включили туда мяч чемпионата мира 2018 года в России.

В комментариях под публикацией большинство подписчиков задаёт вопрос, почему EA Sports не добавила в игру мяч adidas Telstar 18.

«Где мяч России 2018 года?», «Где мяч ЧМ в России? Боже мой, вам не надо быть такими мелочными», «Telstar?» — спрашивают в комментариях пользователи.