Названа причина возгорания Nvidia RTX 4090

Причиной оплавления некоторых элементов в Nvidia RTX 4090 является неправильное подключение штатного кабеля питания с коннектором 12VHPWR. Об сообщает издание VideoCardz, ссылаясь на эксперта по блокам питания в компании Corsair Джона Героу.

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В своем блоге Героу написал, что 12VHPWR является довольно капризным в эксплуатации стандартом коннекторов. Утверждается, что у него есть условно ложная и истинная позиции подключения. В первой позиции при подключении к видеокарте коннектор погружается в разъем питания на 90-95%, а дальше пользователь ощущает сопротивление – создается ощущение, что подключение прошло правильно.

На самом же деле нужно приложить усилия и всунуть коннектор до конца, так, чтобы кожух коннектора плотно прилегал к корпусу видеокарты. В противном случае, по словам Героу, между контактами провода и видеокарты образуется некачественное соединение, что в итоге приводит к перегреву и последующему оплавлению коннектора.