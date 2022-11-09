Названа причина возгорания Nvidia RTX 4090

Причиной оплавления некоторых элементов в Nvidia RTX 4090 является неправильное подключение штатного кабеля питания с коннектором 12VHPWR. Об сообщает издание VideoCardz, ссылаясь на эксперта по блокам питания в компании Corsair Джона Героу.
В своем блоге Героу написал, что 12VHPWR является довольно капризным в эксплуатации стандартом коннекторов. Утверждается, что у него есть условно ложная и истинная позиции подключения. В первой позиции при подключении к видеокарте коннектор погружается в разъем питания на 90-95%, а дальше пользователь ощущает сопротивление – создается ощущение, что подключение прошло правильно.
На самом же деле нужно приложить усилия и всунуть коннектор до конца, так, чтобы кожух коннектора плотно прилегал к корпусу видеокарты. В противном случае, по словам Героу, между контактами провода и видеокарты образуется некачественное соединение, что в итоге приводит к перегреву и последующему оплавлению коннектора.
В VideoCardz отметили, что предположение специалиста Corsair является довольно правдоподобным. Однако там также обратили внимание на то, что, судя по фотографиям столкнувшихся с проблемой пользователей, Nvidia не всегда кладет в комплект с RTX 4090 кабели, которые можно подключить к видеокарте без зазора. То есть, фактически проблема остается на стороне производителя.