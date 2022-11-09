Авторы God of War Ragnarok считали игру полным провалом

За три месяца до релиза God of War Ragnarok разработчики буквально сходили с ума, думая, что сиквел выйдет хуже оригинальной God of War 2018 года. Геймдиректор Эрик Уильямс недавно рассказал , как он с коллегами во время производства сохраняли мотивацию и не поддавались давлению, которое связано с отвественностью перед игроками.

По словам Уильямса, буквально три месяца назад команда авторов считала, что сиквел не дотягивает до игры 2018 года. Они не понимали, что делать дальше. Эрик искренне их благодарит за проделанную работу и заявляет, что хотел бы вернуться в то время, чтобы вновь испытать это напряжение, но уже зная, что критики и игроки в полном восторге от новых приключений Кратоса и Атрея.