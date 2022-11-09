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44 минуты назад

Сегун Райдэн из Genshin Impact преобразилась — у героини увеличили попу и грудь

Cq.ru

Комьюнити Genshin Impact довольно давно не может прийти к единому мнению — нужно ли сделать женских персонажей более привлекательными и секскуальными или нет. Однако эта дилемма не мешает фан-творчеству, например, мододел Hazeker регулярно увеличивает ягодицы и груди героинь.

Сегун Райдэн из Genshin Impact изменили фигуру
Фото: Cq.ruCq.ru

Ранее энтузиаст показывал , как преобразится Мона, если ее бедра станут еще больше. В этот раз умелец занялся фигурой Сегун Райдэн, которая получила аппетитную попу и бюст.

На своей странице в «Твиттере» Hazeker сообщил, что ПК-мода на Сегун Райдэн пока ждать не стоит. Изначально автор хочет завести страницу на Patreon, чтобы в дальнейшем монетизировать свое творчество.

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