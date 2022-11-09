Ubisoft опровергла уход из России

По данным РБК, Ubisoft не закрыла свой офис в России — подобную информацию представители компании назвали «слухами».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Других комментариев по этому поводу Ubisoft не предоставила. Но зато одна из неназванных крупных российский киберспортивных команд тоже подтвердила, что никаких подобных заявлений от фирмы она не получала.