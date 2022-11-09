Ubisoft опровергла уход из России

По данным РБК, Ubisoft не закрыла свой офис в России — подобную информацию представители компании назвали «слухами».
Других комментариев по этому поводу Ubisoft не предоставила. Но зато одна из неназванных крупных российский киберспортивных команд тоже подтвердила, что никаких подобных заявлений от фирмы она не получала.
Ранее о полном уходе Ubisoft из России сообщал источник сообщества «Коллекционеры видеоигр» из соцсети «Вконтакте». Сама компания в начале марта этого года приостановила продажу физических и цифровых версий игр на территории страны.