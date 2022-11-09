Дисковую версию God of War: Ragnarok в Турции оставили без русской озвучки

В дисковой версии игры God of War: Ragnarok в Турции для PlayStation 5 отсутствует русская озвучка, несмотря на ранние сообщения о ее наличии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Фото: PlayStation PlayStation

При переходе в настройки имеется возможность выбрать субтитры и меню на русском языке, но язык речи доступен только английский. В Ragnarok дается возможность дополнительно загрузить озвучки на французском, итальянском и немецком языках, но не на русском.

Дисковая версия игры на PlayStation 5 в Турции стоит 999 лир (около 3,3 тыс. руб. по текущему курсу). При установке игры потребуется 82,7 ГБ свободного места на жестком диске. Также проект сразу начнет загрузку из сети обновления 2.000, которое весит 8,8 ГБ.

Ранее портал Shazoo со ссылкой на службу поддержки PlayStation сообщал, что в турецких версиях God of War: Ragnarok будет полная локализация на русском языке.

Эту же информацию позже подтвердили разработчики игры, студия Sony Santa Monica. Согласно их посту в блоге, полная озвучка на русский язык будет доступна всем странам европейского подразделения PlayStation, в который вошла и Турция.