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18 минут назад

Токсичным игрокам Call of Duty: Modern Warfare 2 «закроют рты»

Чемпионат.com

Activision и студия Infinity Ward не потерпят токсичных игроков в Call of Duty: Modern Warfare 2. Разработчики будут бороться с такими геймерами путём отключения их от голосовых и текстовых чатов.

Токсичным игрокам Call of Duty: Modern Warfare 2 «закроют рты»
Фото: ACTIVISIONACTIVISION

По словам авторов шутера, в игру внедрили переработанную систему жалоб на игроков. Теперь у геймеров есть больше способов сообщить об оскорбительном поведении, а у модераторов появились новые способы для борьбы с токсичными игроками.

Например, если будет замечено, что игрок оскорбляет других, модераторы смогут отключить этого игрока по всему миру от всех функций голосового чата. Аналогично работает и система с текстовыми чатами.

Подобные функции реализуют и в Call of Duty: Warzone 2.0, которая стартует 16 ноября. Королевская битва будет бесплатной для всех платформ.

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