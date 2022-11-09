Токсичным игрокам Call of Duty: Modern Warfare 2 «закроют рты»

Activision и студия Infinity Ward не потерпят токсичных игроков в Call of Duty: Modern Warfare 2. Разработчики будут бороться с такими геймерами путём отключения их от голосовых и текстовых чатов.

Фото: ACTIVISION ACTIVISION

По словам авторов шутера, в игру внедрили переработанную систему жалоб на игроков. Теперь у геймеров есть больше способов сообщить об оскорбительном поведении, а у модераторов появились новые способы для борьбы с токсичными игроками.

Например, если будет замечено, что игрок оскорбляет других, модераторы смогут отключить этого игрока по всему миру от всех функций голосового чата. Аналогично работает и система с текстовыми чатами.