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19 минут назад

ФИФА анонсировала сразу четыре игры к ЧМ-2022. И все «позорные»

Чемпионат.com

Совсем скоро подойдёт к концу многолетнее партнёрство Electronic Arts и ФИФА. Это значит, что в следующем году нас ждёт не FIFA 24, а EA Sports FC.

ФИФА анонсировала сразу четыре игры к ЧМ-2022
Фото: ALTERED STATE MACHINEALTERED STATE MACHINE

Международная федерация футбола зря времени не теряла и уже представила сразу четыре игры под прежде культовым названием. К сожалению, это не крупные проекты в духе игр EA, а простенькие тайтлы, основанные на блокчейне и Web 3.0. Вся четвёрка приурочена к ЧМ-2022 и задействуют NFT по максимуму.

AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition — казуальная футбольная игра в формате «4 на 4», в которой участвуют персонажи под управлением ИИ. Пользователи смогут делать ставки на победу той или иной команды, чтобы получать как виртуальные, так и настоящие призы.

FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse — типичная современная интеграция в метавселенную под названием Upland. Игроки смогут создавать собственных персонажей и коллекционировать различную атрибутику из чемпионатов мира по футболу.

FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl — коллаборация ФИФА с игрой Phygtl. Заявляется, что болельщики могут превратить футбольный мяч с золотым глобусом с ладони в свою реальную среду, владеть его фрагментом, чтобы прикрепить и увековечить свои отобранные фотографии и видео с чемпионата мира по футболу.

Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition — карточная игра, основанная на прогнозах будущих матчей. За точные предсказания пользователи смогут получать награды и соревноваться с другими игроками.

Тем временем в FIFA 23 уже стартовал «Кубок мира» в честь ЧМ-2022.

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