Что говорят о God of War: Ragnarok — шедевр и достойный финал серии

Сегодня состоялся релиз, пожалуй, самого ожидаемого сиквела последних лет — God of War: Ragnarok. Продолжение перезапуска 2018 года станет финалом приключений бога войны Кратоса и его сына Атрея в мире скандинавской мифологии. События предыдущей игры, хотели герои того или нет, положили начало великой катастрофе и разозлили пантеон грозных богов, так что впереди протагонистов ждут непростые решения и самые тяжелые битвы в их жизнях. Если верить игровым журналистам, God of War: Ragnarok не только превзошла предшественницу, но и поставила эффектную точку в истории постаревшего Кратоса. Впрочем, некоторые критики все же отметили, что оригинальная игра была гораздо сильнее в плане сюжета и проработки персонажей.

Фото: Sony Sony

Жанр: экшен, приключение

Разработчик: SCE Santa Monica

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Дата выхода: 9 ноября 2022 года

Платформы: PS4, PS5

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IGN

God of War: Ragnarok — это захватывающее зрелище, которое соединяет экшен и приключенческие элементы в новую, незабываемую скандинавскую сагу. Безупречный сюжет, великолепная актерская игра, эффектная постановка — это произведение искусства от и до. Игра стала образцовым сиквелом, который уважает наследие предшественников, но не боится исследовать новые интересные идеи. God of War: Ragnaron — настоящая веха игровой индустрии, и многие другие блокбастеры на его фоне смотрятся ничтожно.

Ars Technica

God of War: Ragnaron немного не дотягивает до планки, которую задала первая часть серии. Если вы ожидали от продолжения настолько же эмоционального, проработанного сюжета, то, скорее всего, игра вас разочарует. Тем не менее, если вы хотите получить хорошо написанный и хорошо сыгранный приключенческий боевик с отлично поставленными сражениями, God of War: Ragnarok точно произведет приятное впечатление.

Sony

Trusted Reviews

God of War: Ragnarok — отличный пример того, какими должны быть сиквелы мирового уровня. Сиквел сохранил ключевые элементы оригинала, вроде жестоких битв и непрерывной «съемки» одним кадром, но параллельно разнообразил их новыми идеями. Конечно, боевые механики Кратоса практически не изменились, однако Ragnarok превосходит первую часть в плане повествования. Новые персонажи, такие как Тор и Один, претендуют на звание одних из лучших антагонистов в истории видеоигр.

Dexerto

God of War: Ragnarok — комплексная, вдумчивая игра, которая превозносит все, что сделало ее предшественницу незабываемой. Сюжет полон запоминающихся персонажей, вплетенных в серию живых, интересных миров, и боевая система продолжает вводить любопытные элементы даже спустя дюжины часов прохождения. Пришло время Рагнарека, и Рагнарек великолепен.

Polygon

Финал God of War: Ragnarok вряд ли кого-то поразит, однако он все равно оставляет после себя то же приятное впечатление, что и блокбастеры Marvel. Порой игра бывает раздражающей, однообразной и неравномерной, но в то же время она по-хорошему предсказуемая, как повторный просмотр любимого, хорошо знакомого фильма. Ragnarok пользуется всеми известными голливудскими приемами, что одновременно и главный недостаток игры, и главная причина ее успеха.