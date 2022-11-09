В России провели молебен о детях с зависимостью от компьютерных игр

Священник Александр Микушин провел в Покровском соборе Барнаула молебен о детях, страдающих зависимостью от компьютерных игр. По его словам, которые приводит Daily Storm, с такой просьбой к нему обратились родители школьников. Также он пообещал продолжить молебны, если они возымеют успех. В свою очередь, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил изданию, что РПЦ поддерживает такие обряды, подчеркнув, что эту проблему признают не только священнослужители, но и врачи.
«Проблема компьютерной зависимости является общепризнанной среди профильных специалистов, в том числе психологов и психиатров. Признает наличие этой проблемы и церковь, и поэтому молиться за детей и взрослых, имеющих подобную зависимость, вполне обоснованно, как и за всех, одержимых страстями», — сказал Кипшидзе.
Он добавил, что важно изначально не допускать формирования компьютерной зависимости у детей, развивая их таланты и интересы.
Ранее американские подростки признались, что испытывают зависимость от просмотра роликов на YouTube. Согласно опросу, проведенному Pew Research Center, 19% подростков отметили, что смотрят ролики на видеохостинге «почти постоянно».