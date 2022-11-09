Разработана видеоигра для раннего обнаружения деменции для собак

Собака должна бить носом по экрану. Если она при этом попадает по кроту — из консоли вылетает кусочек лакомства. Приложение собирает когнитивные данные в фоновом режиме, что позволяет владельцам заметить ранние симптомы когнитивной дисфункции у питомцев.

Команда Joipaw добавила, что их подход основан на десятилетиях исследований когнитивных способностей собак. В частности, на недавнем исследовании, в котором изменение когнитивных способностей собак по мере старения измерялось с помощью игры на сенсорном экране. Компания также создала трекер активности для собак, который может измерять активность животных и предупреждать владельцев в случае обнаружения какого-либо отклонения. Например, устройство отслеживает шаги, время, затраченное на отдых, игру и прогулку. Небольшие изменения в поведении собаки трудно заметить невооруженным взглядом, и такой трекер может улучшить диагностику когнитивных и двигательных проблем у животного.