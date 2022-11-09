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25 минут назад

Британская компания разработала видеоигру для раннего обнаружения деменции для собак

Газета.Ruиещё 1

Компания Joipaw создала интерактивную игровую консоль для собак, направленную на борьбу с деменцией у пожилых животных. Об этом сообщает Study Finds. Компания разработала адаптированную для собак игру "ударь крота".

Разработана видеоигра для раннего обнаружения деменции для собак
Фото: JoipawJoipaw

Собака должна бить носом по экрану. Если она при этом попадает по кроту — из консоли вылетает кусочек лакомства. Приложение собирает когнитивные данные в фоновом режиме, что позволяет владельцам заметить ранние симптомы когнитивной дисфункции у питомцев.

Команда Joipaw добавила, что их подход основан на десятилетиях исследований когнитивных способностей собак. В частности, на недавнем исследовании, в котором изменение когнитивных способностей собак по мере старения измерялось с помощью игры на сенсорном экране. Компания также создала трекер активности для собак, который может измерять активность животных и предупреждать владельцев в случае обнаружения какого-либо отклонения. Например, устройство отслеживает шаги, время, затраченное на отдых, игру и прогулку. Небольшие изменения в поведении собаки трудно заметить невооруженным взглядом, и такой трекер может улучшить диагностику когнитивных и двигательных проблем у животного.

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