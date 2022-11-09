В Dota 2 открыли голосование за косметические наборы, которые добавят в игру

Разработчики Dota 2 открыли голосование за наборы для сокровищницы Collector’s Cache 2022. Сообщение об этом появилось в разделе игры в Steam.

Фото: VALVE VALVE

Владельцы боевого пропуска до 14 ноября смогут выбрать сеты, лучшие из которых позднее будут добавлены в игру. Сделать это можно в меню внутри игры — всего на выбор доступны 127 косметических наборов, созданных пользователями в Мастерской.

Сколько предметов будет добавлено в Collector’s Cache, пока неизвестно, также как и дата выхода сокровищницы в Dota 2.