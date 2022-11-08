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47 минут назад

В новой короткометражке World of Warcraft: Dragonflight назван новый враг

Игромания.ру

Blizzard выпустила третий и, судя по всему, финальный ролик серии Dragonflight Legacies, посвящённой грядущему дополнению World of Warcraft. И в нём нас ждёт новый экскурс в историю, с помощью которого Ноздорму пытается помочь драктиру-воину Эрменталь вспомнить своё прошлое.

В новой короткометражке World of Warcraft: Dragonflight назван новый враг
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Нас ждёт фрагмент деяний Нелтариона, взявшего себе имя Смертокрыл. Но теперь в него вписаны новые события: участие армии драктиров, послушность которых обеспечивал артефакт Титана, и нападение нового врага, главного нашего противника в дополнении World of Warcraft: Dragonflight.

Участники открытого тестирования уже знают, о ком идёт речь. Сценаристы Blizzard добавили в прошлое Рашагет Пожирательницу Бурь, древнего и могущественного протодракона. Она была настолько сильна, что её пришлось заточить на Драконьих островах. В дополнении она окажется на свободе и станет финальным боссом первого рейда, Хранилища Воплощений.

Предварительное событие World of Warcraft: Dragonflight стартует 16 ноября. А само дополнение будет установлено 28 ноября.

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