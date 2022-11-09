Sony делает MMORPG по Horizon вместе с создателями Lineage и Guild Wars

По данным СМИ, Sony заключила сделку с южнокорейской компанией NCSoft, известной по Lineage и Guild Wars, для разработки MMORPG во вселенной Horizon.Игра пока носит рабочее название Project H. С её помощью Sony планирует обещанное расширение своего присутствия на глобальном рынке игр-сервисов. В настоящее время NCSoft набирает в команду новых специалистов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сама Sony пока никак не прокомментировала новость. Представители NCsoft сообщили, что «не могут подтвердить информацию о ещё не вышедших проектах, которые в настоящее время находятся в разработке».