Sony делает MMORPG по Horizon вместе с создателями Lineage и Guild Wars

По данным СМИ, Sony заключила сделку с южнокорейской компанией NCSoft, известной по Lineage и Guild Wars, для разработки MMORPG во вселенной Horizon.Игра пока носит рабочее название Project H. С её помощью Sony планирует обещанное расширение своего присутствия на глобальном рынке игр-сервисов. В настоящее время NCSoft набирает в команду новых специалистов.
Сама Sony пока никак не прокомментировала новость. Представители NCsoft сообщили, что «не могут подтвердить информацию о ещё не вышедших проектах, которые в настоящее время находятся в разработке».
Напомним, что слухи о работе над мультиплеерным проектом в мире Horizon появились ещё в 2021 году. Изначально Guerrilla Games планировала включить мультиплеер ещё в Horizon Zero Dawn, но от него отказались, чтобы сосредоточить силы на других аспектах игры. Что касается сиквела, Horizon Forbidden West, то в этот раз разработчики решили сохранить функцию для будущего проекта.