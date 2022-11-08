ЕК начала расследование по заявке Microsoft на покупку Activision Blizzard

Еврокомиссия начала полномасштабное расследование для оценки заявки американской корпорации Microsoft ("Майкрософт") на приобретение разработчика игр Activision Blizzard ("Эктивижн близзард"). Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, распространенном во вторник.

Как сообщает ЕК, предварительное расследование показывает, что сделка может значительно снизить конкуренцию на рынках распространения консольных и компьютерных видеоигр, включая услуги подписки, а также конкуренцию на рынке операционных систем для персональных компьютеров (ПК). В частности, ЕК обеспокоена тем, что приобретение Activision Blizzard позволит Microsoft лишить права доступа к наиболее успешным играм компании, таким как "Зов долга" (Call of Duty).