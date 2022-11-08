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52 минуты назад

ЕК начала расследование по заявке Microsoft на покупку Activision Blizzard

ТАСС

Еврокомиссия начала полномасштабное расследование для оценки заявки американской корпорации Microsoft ("Майкрософт") на приобретение разработчика игр Activision Blizzard ("Эктивижн близзард"). Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, распространенном во вторник.

ЕК начала расследование по заявке Microsoft на покупку Activision Blizzard
Фото: соцсетисоцсети

"Еврокомиссия начала полномасштабное расследование для оценки предполагаемого приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft, согласно положению ЕС о слиянии", - говорится в заявлении.

Как сообщает ЕК, предварительное расследование показывает, что сделка может значительно снизить конкуренцию на рынках распространения консольных и компьютерных видеоигр, включая услуги подписки, а также конкуренцию на рынке операционных систем для персональных компьютеров (ПК). В частности, ЕК обеспокоена тем, что приобретение Activision Blizzard позволит Microsoft лишить права доступа к наиболее успешным играм компании, таким как "Зов долга" (Call of Duty).

Окончательное решение Еврокомиссия должна принять до 23 марта 2023 года.

Американская корпорация Microsoft ("Майкрософт") в январе объявила о приобретении одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. ("Эктивижн близзард") за 68,7 млрд долларов.

Игры,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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