Представлен режим «Захват» для Need for Speed: Unbound

EA представила режим Takeover из грядущей Need for Speed: Unbound. Как оказалось, «захват территорий» города будет происходить слегка нетривиальным способом — для этого предстоит проходить специальные заезды максимально эффектно и эффективно.

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Среди прочего нужно дрифтовать, разбивать специальные предметы и показывать настоящее мастерство вождения. И всё это, конечно, желательно делать на максимально возможной скорости. А главным героем режима стал репер A$AP Rocky.