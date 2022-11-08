Авторы Halo Infinite объяснили, почему так сильно порезали игру

8 ноября для Halo Infinite выйдет обновление, которое добавит в игру сетевой кооператив. К сожалению, от локальной игры студия 343 Industries полностью отказалась тогда, когда режим был готов примерно на 80%. Пользователям удавалось запустить его с помощью бага — режим работал стабильно и выглядит вполне рабочим.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Глава сервисной поддержки Halo Infinite Шон Барон рассказал, почему разработчики не стали дорабатывать режим локального кооператива. По его словам, на это ушло бы слишком много сил и времени. Судя по всему, гнев фанатов по этому поводу их практически не пугает.

Чтобы довести эти 80% до 100%, потребовалось бы много работы и такое количество усилий, которое мы сейчас не можем выделить. Я даже не представляю, сколько времени заняла бы эта доработка.