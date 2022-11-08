В Россию завезли видеокарты Intel

Магазин DNS продолжает продажи «санкционочки»: сегодня речь идёт про бюджетную видеокарту Intel Arc A380. Её в комплектации MSI продают за 16 399 рублей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

И это практически вдвое больше рекомендуемой цены в США — $ 150 (9300 рублей).

A380 — конкурент RX 6500 XT (14–22 тыс. рублей) и GeForce GTX 1650 (15–18 тыс. рублей). По факту все видеокарты с примерно одинаковой мощностью продаются примерно по одинаковой цене, но она заметно выше предложения в других странах. В Китае, например, A350 в разных комплектациях доступна от 10 тыс. рублей.

Версия ARC A380 от MSI — низкопрофильная и компактная, но при этом с двумя вентиляторами для охлаждения. Среди портов — DisplayPort и HDMI 2.0.