NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080 12 ГБ под другим названием

В прошлом месяце NVIDIA приостановила выпуск своей видеокарты RTX 4080 на 12 ГБ из-за негативной реакции на её название и стоимость. Теперь известный инсайдер говорит, что «незапущенный» графический процессор вернётся под именем RTX 4070 Ti в январе.

Этот инсайдер Kopite7kimi ранее правильно предсказал характеристики RTX 3090 и RTX 3080, а также то, что для RTX 4090 потребуется 450 Вт мощности.