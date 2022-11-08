В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
57 минут назад

NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080 12 ГБ под именем RTX 4070 Ti

Ferra.ru

В прошлом месяце NVIDIA приостановила выпуск своей видеокарты RTX 4080 на 12 ГБ из-за негативной реакции на её название и стоимость. Теперь известный инсайдер говорит, что «незапущенный» графический процессор вернётся под именем RTX 4070 Ti в январе.

NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080 12 ГБ под другим названием
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этот инсайдер Kopite7kimi ранее правильно предсказал характеристики RTX 3090 и RTX 3080, а также то, что для RTX 4090 потребуется 450 Вт мощности.

NVIDIA подверглась резкой критике в частности за то, что модель RTX 4080 16 ГБ слишком сильно отличалась от 12-ГБ. Предполагалось, что RTX 4080 12 ГБ будет стоить от 899 долларов и получит 7680 ядер CUDA, базовую тактовую частоту 2,31 ГГц, которая может повышаться до 2,61 ГГц. RTX 4080 объёмом 16 ГБ намного мощнее: 9728 ядер CUDA, базовая тактовая частота 2,21 ГГц с возможностью увеличения до 2,51 ГГц.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители