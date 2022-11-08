Как варить зелья в Minecraft: инструкция по зельеварению

Приготовление зелий в Minecraft — это отдельная от крафтинга наука, работающая по собственным правилам. Ничего сложного там нет, а заранее приготовленное зелье с полезным эффектом пригодится любому игроку в дальнем путешествии. Сейчас мы расскажем все, что нужно знать начинающему алхимику.
Прежде чем заниматься приготовлением зелий, вам нужно раздобыть необходимые инструменты и реагенты. Мы не будем приводить полный список рецептов, но, если вкратце, для создания зелий вам понадобятся следующие вещи.
Механика зелий в Minecraft работает следующим образом. Поместив в варочную стойку огненный порошок, колбу с водой и один из нескольких ингредиентов, вы можете создать первичное зелье, которое послужит базой для приготовления продвинутых рецептов. После этого можно повторить процесс, но вместо воды добавить в котел первичное зелье и еще один ингредиент — получится вторичное, более мощное зелье. Наконец, повторив процесс в третий раз, вы приготовите третичное зелье, но продолжительность и мощность его эффекта зависит от базовых ингредиентов.
Помимо этого, есть еще два ингредиента, которые влияют на свойства зелий. Если добавить к любому зелью порох, оно станет взрывающимся: его можно будет использовать как оружие, чтобы бросить колбу в монстра или другого игрока. Если же добавить к взрывающемуся зелью драконье дыхание, оно превратится в оседающее зелье, которое оставит после себя облако соответствующего эффекта.
От этих ингредиентов зависит, какой эффект получит игрок, выпив приготовленное зелье. Для того, чтобы получить вторичное зелье, нужно загрузить в варочную стойку топливо, первичное зелье и один из ингредиентов ниже.
Полный список рецептов для третичных зелий вы можете изучить в фанатской энциклопедии по игре.