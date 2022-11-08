Как варить зелья в Minecraft: инструкция по зельеварению

Приготовление зелий в Minecraft — это отдельная от крафтинга наука, работающая по собственным правилам. Ничего сложного там нет, а заранее приготовленное зелье с полезным эффектом пригодится любому игроку в дальнем путешествии. Сейчас мы расскажем все, что нужно знать начинающему алхимику.

Фото: Microsoft Microsoft

Что понадобится для зельеварения

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Прежде чем заниматься приготовлением зелий, вам нужно раздобыть необходимые инструменты и реагенты. Мы не будем приводить полный список рецептов, но, если вкратце, для создания зелий вам понадобятся следующие вещи.

Варочная стойка (три булыжника + стержень ифрита). «Верстак» для варки зелий и главный блок, используемый для алхимии.

Огненный порошок. Топливо для варочной стойки.

Колба (три стекла). Емкость, где будет храниться будущее зелье. Перед варкой колбу обязательно нужно наполнить водой — это стартовый компонент любого зелья.

Котел (семь железных слитков). Его можно наполнить водой из ведра, чтобы не ходить за водой каждый раз. Котел также можно заполнить тремя колбами одного зелья. Не обязательный, но полезный инструмент.

Молоко. Если вы вдруг ошибетесь в рецепте и случайно отравитесь собственным зельем, заранее приберегите в инвентаре порцию молока — оно снимает все отрицательные эффекты.

Ингредиенты для зельеварения

Механика зелий в Minecraft работает следующим образом. Поместив в варочную стойку огненный порошок, колбу с водой и один из нескольких ингредиентов, вы можете создать первичное зелье, которое послужит базой для приготовления продвинутых рецептов. После этого можно повторить процесс, но вместо воды добавить в котел первичное зелье и еще один ингредиент — получится вторичное, более мощное зелье. Наконец, повторив процесс в третий раз, вы приготовите третичное зелье, но продолжительность и мощность его эффекта зависит от базовых ингредиентов.

Ингредиенты первичных зелий

Приготовленный паучий глаз. Главный ингредиент зелья слабости, вызывает негативные эффекты.

Светопыль. Главный ингредиент густого зелья, повышает мощность эффектов, но сокращает их продолжительность.

Семена адского нароста. Главный ингредиент грубого зелья.

Красная пыль. Главный ингредиент непримечательного зелья. Повышает продолжительность эффектов. Ослабляет эффект зелий II уровня.

Помимо этого, есть еще два ингредиента, которые влияют на свойства зелий. Если добавить к любому зелью порох, оно станет взрывающимся: его можно будет использовать как оружие, чтобы бросить колбу в монстра или другого игрока. Если же добавить к взрывающемуся зелью драконье дыхание, оно превратится в оседающее зелье, которое оставит после себя облако соответствующего эффекта.

Ингредиенты вторичных зелий

От этих ингредиентов зависит, какой эффект получит игрок, выпив приготовленное зелье. Для того, чтобы получить вторичное зелье, нужно загрузить в варочную стойку топливо, первичное зелье и один из ингредиентов ниже.

Огненный порошок — сила

Слеза гаста — регенерация

Сверкающий ломтик арбуза — мгновенное лечение

Лавовый крем — огнестойкость

Паучий глаз — отравление

Сахар — скорость

Золотая морковь — ночное зрение

Иглобрюх — подводное дыхание

Кроличья лапка — мощный прыжок

Мембрана фантома — медленное падение

Приготовленный паучий глаз + паучий глаз (или сверкающий ломтик арбуза) — мгновенный урон

Приготовленный паучий глаз + сахар (или лавовый крем) — замедление

Приготовленный паучий глаз + золотая морковь — невидимость