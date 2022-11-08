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1 час назад

В сети появились первые минуты и спойлеры God of War: Ragnarok

Различные издания и блогеры начали публиковать на YouTube свои прохождения God of War: Ragnarok. И да, в сети появилась и концовка игры, так что если вы не хотите испортить себе впечатление от экшена, будьте осторожны.

В сети появились первые минуты и спойлеры God of War: Ragnarok

Но в интернете можно увидеть и первые минуты игры — например, 45 минут God of War: Ragnarok, опубликованные на канале GamesRadar. И да, определённые спойлеры, о чём говорится и в самом ролике, можно увидеть и здесь.

God of War: Ragnarok выходит уже завтра, 9 ноября, на PS4 и PS5. Критики остались в восторге от игры и хвалят сценарий, актёрские работы, эпичный масштаб, визуальную составляющую и геймплейные улучшения.

Кроме того, разработчики отметили, что игра получит русские субтитры во всех регионах, а вот русская озвучка появится только в Европе.

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