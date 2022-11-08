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1 час назад

EA отказывается от Project CARS в пользу Need for Speed, DIRT и F1

Чемпионат.com

EA решила отказаться от развития бренда Project CARS — любые инвестиции и разработки по франшизе полностью прекращены. Решение было принято на основе слабых результатов серии и желания сосредоточиться на других гоночных сериях издательства.

EA отказывается от Project CARS
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После просмотра новой Project CARS и её долгосрочного потенциала мы приняли решение прекратить работу над франшизей.

Project CARS — серия студии Slightly Mad Studios, которая появилась на базе дилогии Need for Speed: Shift. Позже разработчиков купила Codemasters, которую уже после приобрела Electronic Arts.

Всех участников команды Project CARS 4 постараются перераспределить по другим командам внутри издательства, найдя им самые подходящие должности.

Project CARS 3 вышла в августе 2020 года — гонка оказалась провальной. Она не понравилась ни игрокам, ни критикам. Продажи также оказались очень низкими.

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