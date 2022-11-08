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1 час назад

Источник: Ubisoft закрыла офис в России

Чемпионат.comиещё 3

Ubisoft решила полностью остановить свою деятельность в России — 1 ноября компания закрыла российский офис. Об этом сообщают в сообществе «Коллекционеры видеоигр» со ссылкой на свои источники.

Ubisoft закрыла офис в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по профилям сотрудников российского офиса на LinkedIn и других площадках, никого не уволили — они продолжают работать во французской компании. Скорее всего, их переведут на другие должности или регионы.

Ubisoft вела активную деятельность в России — помимо масштабных и полных переводов своих игр, компания проводила локальные мероприятия, привозила множество мерчендайза для продажи по всем своим сериям и активно взаимодействовала с российскими СМИ. Не удивительно, что в стране интерес к играм компании был особенно высоким.

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