Ubisoft закрыла офис в России

Ubisoft решила полностью остановить свою деятельность в России — 1 ноября компания закрыла российский офис. Об этом сообщают в сообществе «Коллекционеры видеоигр» со ссылкой на свои источники.

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Судя по профилям сотрудников российского офиса на LinkedIn и других площадках, никого не уволили — они продолжают работать во французской компании. Скорее всего, их переведут на другие должности или регионы.