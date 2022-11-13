Настольные игры, в которые стоит сыграть: новинки нашего рынка

Настольные игры — не такое непопулярное явление, как можно подумать, в том числе и в России. Отечественные издатели постоянно выпускают зарубежные новинки и собственные разработки, которые достойны внимания: в этом дайджесте мы расскажем о главных новостях мира настольных игр за последнее время.

Фото: "Звезда" "Звезда"

«Пандемия. Наследие: Нулевой сезон»

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Издательство «Стиль жизни», выпустившее на русском два предыдущих сезона «Пандемии», все-таки решило взяться за локализацию третьего. Изначально компания отказалась от проекта, сославшись на то, что не хочет выпускать очередную игру о карикатурно «плохих русских», но, видимо, позиция издателя поменялась. Напомним, что серия «Пандемия. Наследие» — это кооперативные игры, где игрокам нужно защитить мир от вспышки четырех смертельных болезней. Подзаголовок «Наследие» они получили благодаря необычной сюжетной кампании, в ходе которой игроки будут менять свою копию настольной игры, открывая новые компоненты и уничтожая старые.

Стиль Жизни

«Аргент. Совет магов»

Издатель Choo Choo Games открыл предварительные заказы на «Аргент. Совет магов» — евро-стратегию LVL99 Games (Pixel Tactics, BattleCON), посвященную борьбе за власть в стенах магической академии. Игрокам предстоит заручиться поддержкой коллег, грамотно распоряжаться учениками, расширить собственный репертуар заклинаний и сделать все, чтобы их претендент на должность ректора победил в карьерной гонке. Тираж в 750 копий, заявленный для предзаказа, почти полностью разошелся всего за один день.

Choo Choo Games

Tragedy Looper

«Лавка Игр» сделала неожиданное объявление: культовый японский детектив Tragedy Looper выйдет на русском языке спустя почти десять лет после мирового релиза. Это неординарная кооперативная головоломка в жанре «один против всех», где четверке игроков нужно сломать планы мастера, чтобы выбраться из временной петли. Оригинальный тираж Tragedy Looper тяжело найти в продаже, но теперь права на проект перешли к компании WizKids, которая планирует выпустить обновленное издание под названием New Tragedies. Скорее всего, именно оно и появится в локализации «Лавки Игр».

«Летопись. Полное издание»

«Звезда» объявила, что полное издание «Летописи» наконец отправилось в печать. Это сравнительно старое, но весьма уважаемое евро, где каждый игрок возглавит собственную семью и попытается привести свой род к процветанию. Для этого необходимо выставлять рабочих-членов семьи на разные точки: кто-то из них может стать путешественником и исследовать мир, кто-то займется ремеслами, другие посветят себя церкви и так далее. Полное издание предложит не только более качественные компоненты, но и переработанный визуальный дизайн, а также все вышедшие дополнения.

Звезда

«Зверь»

Наконец, GaGa Games завершила предварительные заказы «Зверя» — кооперативной игры на скрытое движение о группе охотников, которые пытаются выследить мифическое чудовище. Игроку-зверю предстоит запутывать своих преследователей, скрытно передвигаться по лесу и постепенно становится сильнее, а охотникам — загонять свою добычу в ловушку и не дать ей уйти от погони. Если верить издательству, «Зверь» стал одним из самых успешных предзаказов в истории GaGa Games: 1500 копий игры разошлись за час, тогда как суммарный тираж составит целых 3000 коробок.