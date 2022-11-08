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1 час назад

Инсайдеры опасаются, что сделка Activision Blizzard с Microsoft может сорваться

Игромания.руиещё 1

Ряд инсайдеров опасается, что сделка Activision Blizzard с Microsoft может сорваться. Сообщается, что растущее давление и пристальное внимание со стороны властей якобы привели к «закулисным» разногласиям.

Сделка Activision Blizzard с Microsoft может сорваться
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если конкретнее, то Microsoft отказалась предоставить официальные гарантии того, что Call of Duty продолжит выходить на PlayStation — несмотря на публичные высказывания Фила Спенсера о том, что серия останется на платформе Sony. При этом компания всё ещё может предложить поведенческие средства правовой защиты во время полномасштабного расследования.

Некоторые аналитики утверждают, что большая привлекательность сделки зависит именно от возможной эксклюзивности Call of Duty для Xbox. В конце концов всё сведётся к уступкам. Но если Microsoft оставит франшизу на PlayStation, то ей придётся хорошо подумать о необходимости такой сделки.

Activision Blizzard в официальном заявлении выразила уверенность в том, что сделка состоится. В противном случае компания получит от Microsoft компенсацию в размере 3 млрд долларов. Сама Microsoft также по-прежнему ожидает, что сделка будет закрыта в соответствии с графиком — к концу июня 2023 года.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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