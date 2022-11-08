По Gears of War снимут фильм и сериал

Спустя 15 лет у фильма Gears of War появились реальные шансы быть отснятым — Netflix объявил о начале совместной работы над экранизацией культовой видеоигры.
Более того, Netflix сразу объявил о планах выпустить после фильма сериал — это будет анимация для взрослых.
Примечательно, что фильм называют «адаптацией видеоигровой саги». Журналисты предполагают, что все наработки Universal по фильму, где картину пытались реализовать в отдельной от игр вселенной с большими вольностями, ушли в корзину.
Первоначально, в далёком 2007 году, за экранизацию Gears of War взялась известная студия New Line. Однако картина традиционно ушла в производственный ад, после чего её подобрала Universal — как видим, ничем хорошим это тоже не закончилось.