По Gears of War снимут фильм и сериал

Спустя 15 лет у фильма Gears of War появились реальные шансы быть отснятым — Netflix объявил о начале совместной работы над экранизацией культовой видеоигры.

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Более того, Netflix сразу объявил о планах выпустить после фильма сериал — это будет анимация для взрослых.

Примечательно, что фильм называют «адаптацией видеоигровой саги». Журналисты предполагают, что все наработки Universal по фильму, где картину пытались реализовать в отдельной от игр вселенной с большими вольностями, ушли в корзину.