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32 минуты назад

Из тизера новой Mass Effect стала понятна каноническая концовка Mass Effect 3

Чемпионат.com

Фанаты успели расшифровать послание из видеотизера новой Mass Effect. Как оказалось, там записана речь Лиары вместе со звуками гетов.

Фанаты расшифровали послание из тизера новой Mass Effect
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Именно. Совет будет в ярости. Хотя им уже пора понять, что защиту человечества нельзя недооценивать. Это всегда было их самым… Как мы это упустили?

Благодаря этому становится понятно, каким стал канонический финал трилогии. Основных вариантов было три: уничтожение всей синтетической жизни (красная концовка), контроль жнецов (синяя) и синтез органической и синтетической форм жизни (зелёная).

Синтетики живы, а никакого синтеза не видно — похоже, за основу взяли концовку контроля, когда Шепард начинает управлять жнецами и превращается в новый катализатор. Сам капитан при этом погибает, но его разум внедряется в Цитадель. Теперь ему нужно найти новое решение для решения проблемы органики и синтеза.

Конечно, сейчас это домыслы, но синяя концовка — самый вероятный исход. Либо же, в чём сомнений куда больше, органики успели заново построить гетов. Учитывая историю их происхождения и восстания, в такое верится с трудом.

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