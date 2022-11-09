Поиграли пять часов в God of War Ragnarok. Игра превзошла даже самые смелые ожидания

По первым впечатлениям, удалось вообще всё.
В полночь состоялась премьера God of War Ragnarok, и мы одновременно со всем миром отправились во второе путешествие Кратоса и Атрея. Какого же было наше удивление, когда уже спустя 60 минут от происходящего голова «взрывалась» — настолько эпично и круто.
Это, на самом деле, даже удивительно, поскольку на прошлой неделе журналисты уже успели завысить ожидания своими «десятками» и общим рейтингом в 94 балла — это уровень God of War (2005) и God of War (2018). Ну не может быть, что сиквел удался настолько!
Если вы не хотите прочесть ни единого спойлера, а таковым считаете буквально любую деталь в игре, то здесь лучше и прекращать чтение этого материала. Как уже отметили выше, God of War Ragnarok по первым часам — великолепна.
Если вас смущал несколько меланхоличный темп повествования предыдущей God of War, то God of War Ragnarok есть чем удивить — игра стартует с места в карьер и даже не собирается останавливаться. «Рагнарёк» напоминает золотую середину между классической трилогией и перезапуском.
Ритм повествования заметно ускорился, а сражения стали куда более динамичными и яростными. Создаётся ощущение, что при работе над God of War (2018) команда была сильно не уверена в выбранном направлении и сдерживалась, а после успеха — пошла в разнос.
Причём, что особенно удивительно, игра умудряется постоянно удивлять и идти против ожиданий. Первая встреча с Тором окажется вовсе не такой, какой вы её себе представили, увидев трейлер или вспомнив сцену после титров предыдущей части. Про остальное даже намекать не будем — одни восторги. Готовьтесь к тому, что каждый раз ваши ожидания окажутся неверными, а разработчики найдут новый способ потрясти.
Отношения Кратоса и Атрея получили логичное развитие. Теперь сын куда теплее относится к отцу, подшучивает и не смущается его компании, но при этом в нужный момент может и характер проявить. Ещё забавно наблюдать за самостоятельностью подростка — он сам уже знает, что делать, без подсказок Кратоса.
И это явно иногда в новинку отцу, который привык давать прямые указы. Сам Кратос остался всё тем же ворчливым дедом, но теперь бывший бог войны не боится приобнять своего ребёнка.
А Мимир… это Мимир. Всё ещё прекрасный всезнайка с британским акцентом.
Пока я успел только попасть в мир гномов и пройти там пару дополнительных сюжетных заданий — и оба квеста были связаны с прошлым Мимира. На удивление мрачным прошлым, где даже Кратос удивляется бывшим деяниям своего друга. И да, он признаёт в Мимире верного друга!
Сайды держат высокую планку качества — для них выделяют специальные уровни, местами внедряют новые механики и прилично экспериментируют. Если так продолжится и дальше, то разработчики явно не в шутку говорили про желание выступить на уровне третьего «Ведьмака» по части вспомогательных сюжетных квестов.
Хоть God of War Ragnarok явно создавалась изначально под PS4, на PS5 экшен выглядит потрясающе — куда лучше большинства других игр на рынке, включая полностью «некстгеновую» Gotham Knights (хотя здесь планка низкая, конечно).
Причём, видимо за счёт фундамента от прошлой игры разработчики тратят какие-то безумные деньги на постановку. Без шуток, но за первые несколько часов God of War Ragnarok кладёт на лопатки всю God of War (2018). Эпичность просто зашкаливает.
Художники и технические специалисты Sony Santa Monica — волшебники. Игра выглядит чертовски красиво. Не вижу смысла что-то дополнять даже. Просто взгляните!
Уже сейчас видно, что God of War Ragnarok — достойное продолжение скандинавской саги и, судя по заявлениям разработчиков, её же финал. Пока сложно представить, к чему вообще идёт история, но следить за ней чертовски интересно.
God of War Ragnarok вышла на PS5 и PS4. Во всех странах она продаётся с русскими субтитрами, а в некоторых — и с русским дубляжом.