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9 минут назад

Утекли первые тесты RTX 4080 — она мощнее RTX 3090 Ti

Чемпионат.com

В Сети утекли первые тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 на 16 ГБ. Судя по всему, их опубликовал один из блогеров, кому прислали чип заранее. К сожалению, в играх её пока не тестировали, однако в синтетических тестах она обходит RTX 3090 Ti — флагмана прошлой линейки. Причём где-то разница доходит до 15%. Однако до RTX 4090 ей всё же далеко.

Утекли первые тесты видеокарты RTX 4080
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

RTX 4080 поступит в продажу 16 ноября по цене в $ 1199 или около 74 тыс. рублей. Первые официальные тесты должны появиться примерно за несколько суток до релиза видеокарты.

VIDEOCARDZ Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4882903-utekli-pervye-testy-rtx-4080-ona-moschnee-rtx-3090-ti.html?utm_source=copypaste

Особенно интересно будет сравнить RTX 3080 с недавно анонсированной RX 7900 XTX, которая будет продаваться примерно за эти же деньги. Впрочем, их ещё нужно будет дождаться — старт продаж новой линейки от AMD намечен на середине декабря.

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