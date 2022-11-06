В США начали воровать промокоды к Call of Duty: Modern Warfare 2

В Штатах злоумышленники начали воровать «стикеры» с промо-кодами Call of Duty: Modern Warfare 2, которые дарят игрокам двойной опыт.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Коды появились на пачках закусок одной из местных компаний, которые разместили прямо на упаковках — всё это было частью коллаборации с создателями MW2. Однако авторы не предусмотрели, что для получения кода вовсе не обязательно покупать продукцию, так как мини-брошюры с данными легко отклеиваются.

Этим как раз и воспользовались некие хитрецы, которые обобрали сразу несколько магазинов, сорвав множество приклеенных буклетов с кодами — и предлагая их на продажу или обмен.

Некоторые предположили, что проблема оказалась не такой и серьёзной, однако обнаруживший пропажу пользователь сообщил, что обошёл все ближайшие торговые точки и нашёл коды лишь в одной из них.

Других удивило, что коды решили приклеить на саму пачку, а не поместить данные внутрь. При этом те, кто приобрёл закуску, могли обратиться в поддержку с доказательством покупки, после чего им выдавали заветный код.