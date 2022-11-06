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41 минуту назад

Новый Геральт из «Ведьмака» похож на Тора — первые фото от ИИ

Cq.ru

Не секрет, что Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак», уйдет после завершения третьего сезона. В дальнейшем ведьмака будет играть другой голливудский актер — Лиам Хемсворт.

Новый Геральт из «Ведьмака» похож на Тора
Фото: Cq.ruCq.ru

Зрители переживают, что внешность Геральта кардинально изменится, ведь молодые люди совершенно не похожи друг на друга. Пользователь Twitter под ником Wurzeldieb разместил у себя на странице первые фото Лиама Хемсворта, сделанные при помощи искусственного интеллекта. В комьюнити неоднозначно отнеслись к преображению ведьмака.

Геральт теперь похож на Тора.

Образ как будто под него придуман.

Напомним, что Лиам Хемсворт появится в сериале «Ведьмак» уже в четвертом сезоне, который, скорее всего, выйдет в начале или середине 2024 года. Лиам Хемсворт в образе Геральта из Ривии

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