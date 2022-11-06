Новый Геральт из «Ведьмака» похож на Тора

Не секрет, что Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак», уйдет после завершения третьего сезона. В дальнейшем ведьмака будет играть другой голливудский актер — Лиам Хемсворт.
Зрители переживают, что внешность Геральта кардинально изменится, ведь молодые люди совершенно не похожи друг на друга. Пользователь Twitter под ником Wurzeldieb разместил у себя на странице первые фото Лиама Хемсворта, сделанные при помощи искусственного интеллекта. В комьюнити неоднозначно отнеслись к преображению ведьмака.
Геральт теперь похож на Тора.
Образ как будто под него придуман.
Напомним, что Лиам Хемсворт появится в сериале «Ведьмак» уже в четвертом сезоне, который, скорее всего, выйдет в начале или середине 2024 года. Лиам Хемсворт в образе Геральта из Ривии