Новый Геральт из «Ведьмака» похож на Тора

Не секрет, что Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак», уйдет после завершения третьего сезона. В дальнейшем ведьмака будет играть другой голливудский актер — Лиам Хемсворт.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Зрители переживают, что внешность Геральта кардинально изменится, ведь молодые люди совершенно не похожи друг на друга. Пользователь Twitter под ником Wurzeldieb разместил у себя на странице первые фото Лиама Хемсворта, сделанные при помощи искусственного интеллекта. В комьюнити неоднозначно отнеслись к преображению ведьмака.

Геральт теперь похож на Тора.

Образ как будто под него придуман.