СМИ назвали ещё одного кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2

Киберспортивный клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2 на сезон 2022/23. Сегодня Metaratings сообщила , что новым керри коллектива может стать российский игрок Альберт Alberkaaa Черноиванов.

Ранее он выступал за VP.Prodigy и AS Monaco Gambit. Другим претендентом на эту роль остаётся Алимжан Watson Исламбеков из HellRaisers.

В текущий момент в ростер Virtus.pro по Dota 2 входят четыре игрока, однако по слухам, большинство из них покинет клуб. По информации «Чемпионата», из актуального состава в организации может остаться только саппорт Даниял yamich Лазебный.