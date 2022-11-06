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1 час назад

СМИ назвали ещё одного кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2

Чемпионат.com

Киберспортивный клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2 на сезон 2022/23. Сегодня Metaratings сообщила, что новым керри коллектива может стать российский игрок Альберт Alberkaaa Черноиванов.

СМИ назвали ещё одного кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее он выступал за VP.Prodigy и AS Monaco Gambit. Другим претендентом на эту роль остаётся Алимжан Watson Исламбеков из HellRaisers.

В текущий момент в ростер Virtus.pro по Dota 2 входят четыре игрока, однако по слухам, большинство из них покинет клуб. По информации «Чемпионата», из актуального состава в организации может остаться только саппорт Даниял yamich Лазебный.

Состав Virtus.pro по Dota 2:

Данил gpk Скутин;

Дмитрий DM Дорохин;

Даниял yamich Лазебный;

Егор Xakoda Липартия.

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