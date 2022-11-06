Назван возможный месяц релиза Diablo IV

По слухам, релиз четвёртой части Diablo может состояться уже в апреле 2023 года, а предзаказы стартуют в декабре.

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Такую информацию сообщили в новом выпуске подкаста XboxEra, которую подтвердили и источники портала Windows Central. Предполагается, что дату огласят в рамках The Game Awards 2022, намеченной на 8 декабря — тогда же якобы запустят и предзаказы.

Игрокам предложат на выбор разнообразные цифровые издания, а ещё появится специальная коллекционная версия со всевозможными бонусами. Пока что датой релиза Diablo IV значится размытый «2023 год», саму игру разрабатывают для PlayStation, Xbox и PC.