В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
49 минут назад

Слух: релиз Diablo IV состоится в апреле 2023 года

Игромания.ру

По слухам, релиз четвёртой части Diablo может состояться уже в апреле 2023 года, а предзаказы стартуют в декабре.

Назван возможный месяц релиза Diablo IV
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Такую информацию сообщили в новом выпуске подкаста XboxEra, которую подтвердили и источники портала Windows Central. Предполагается, что дату огласят в рамках The Game Awards 2022, намеченной на 8 декабря — тогда же якобы запустят и предзаказы.

Игрокам предложат на выбор разнообразные цифровые издания, а ещё появится специальная коллекционная версия со всевозможными бонусами. Пока что датой релиза Diablo IV значится размытый «2023 год», саму игру разрабатывают для PlayStation, Xbox и PC.

Ранее в сеть слили несколько часов контента из закрытого бета-теста проекта для персонажей максимального уровня.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители