В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Компьютерные видеоигры повышают когнитивные способности детей

runews24.ru

В исследовании участвовали ученые Факультета психиатрии Вермонтского университета. Его итоги опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Компьютерные видеоигры оказались полезными для детей
Фото: ТАССТАСС

Для эксперимента взяли 2217 детей. Его итоги показали, что дети, игравшие в игры 21 час в неделю, лучше справились с когнитивными тестами на ингибиторный контроль и рабочую память.

Американская ассоциация педиатров считает, что дети могут без вреда играть в видеоигры не более одного часа в будни. В выходные это время увеличивается до двух часов.

Исследования говорят о том, что с тестами на 5-10% лучше справлялись дети геймеры.

Кроме того, они имеют более высокую активность мозга в областях, которые отвечают за внимание и память.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители