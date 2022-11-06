Компьютерные видеоигры оказались полезными для детей

В исследовании участвовали ученые Факультета психиатрии Вермонтского университета. Его итоги опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

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Для эксперимента взяли 2217 детей. Его итоги показали, что дети, игравшие в игры 21 час в неделю, лучше справились с когнитивными тестами на ингибиторный контроль и рабочую память.

Американская ассоциация педиатров считает, что дети могут без вреда играть в видеоигры не более одного часа в будни. В выходные это время увеличивается до двух часов.

Исследования говорят о том, что с тестами на 5-10% лучше справлялись дети геймеры.